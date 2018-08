"Wil enkel beste voor mijn dochter" 23 augustus 2018

00u00 0

Moeder die met kleuter (4) naar Slovenië verhuisde

De Sloveense moeder van het 4-jarige meisje Louise wou gisteren toch reageren op het verhaal van haar ex Franky Vanbrabant. Die vertelde gisteren in deze krant hoe hij wekelijks 28 uur op en af naar Slovenië rijdt om anderhalf uur zijn dochtertje te kunnen zien. "Ik wilde de zaak tussen ons houden, maar wil toch zeggen dat er twee kanten aan het verhaal zijn. Ik ben geen slecht mens. Ik wil gewoon het beste voor ons kind", zegt Julija. "Ik vertrok in december uit België omdat me dat het beste leek voor onze dochter", zegt ze. "Er is veel gebeurd tussen mij en mijn ex. Ik wilde Louise de stress van onze ruzies besparen." De vrouw heeft er geen probleem mee dat haar ex hun dochter nog komt bezoeken. "Maar haar laten meegaan naar België zie ik niet zitten. Ze is het gewend dat ik voor haar zorg. Zonder mij naar België gaan, dat vind ik te ver." Of de regeling gewijzigd kan worden? "Ik vind dat een rechter dat moet bepalen. Maar ik wil haar zeker niet weghouden van haar vader." (SRB)