Exclusief voor abonnees "Wij zoeken de auto van onze veel te jonge gestorven papa" SOS HLN 01 juli 2019

00u00 0

29 jaar geleden overleed Jozef Vermoere (33) bij een tragisch arbeidsongeval. De gepassioneerde autoliefhebber had een witte Opel Ascona Sport, die door zijn echtgenote is verkocht. Vandaag zijn de kinderen van Jozef naarstig op zoek naar de originele auto van hun vader. "Papa is veel te vroeg overleden. Hem krijgen we nooit terug. Bij zijn dood was ik 8, mijn broer Dieter 10. Zo hebben we toch nog levendige herinneringen aan hem. Die auto haalde hij die enkel voor speciale gelegenheden uit. Om eens te gaan rijden op het circuit van Zolder bijvoorbeeld. Als kind stonden we er niet bij stil toen de auto werd verkocht. Jaren later kwam het besef: wat zouden we papa's auto graag terug hebben", zegt Nele Vermoere. De familie woont nu in het Brugse, en is afkomstig uit Deerlijk. Allicht is de wagen dáár in 1990 verkocht. "Veel specificaties weten we niet over de Opel, die wellicht van bouwjaar 1981 was. We hebben geen chassisnummer of papieren. Het is als zoeken naar een speld in een hooiberg. We zien het als een eerbetoon. Die wagen maakte onderdeel uit van papa. Dit was zijn trots. Dat stukje van hem zouden we graag terug brengen.". Wie denkt eigenaar te zijn van de wagen of de eigenaar kent, kan contact opnemen met nele.vermoere@gmail.com.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis