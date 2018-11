'Wij zijn socialisten' tegen coalitie met N-VA 22 november 2018

'Wij zijn socialisten' protesteert hevig tegen de ontwikkelingen in Antwerpen. De beweging, die vorig jaar in het leven werd geroepen om de socialisten terug meer naar links te duwen, wil koste wat het kost een coalitie met N-VA vermijden. "Hoe leg je dit uit aan een achterban die continu op straat trekt en protesteert tegen het huidige beleid, tegen het beleid van schaduwpremier Bart De Wever? Hoe kan je daar nu een deal mee maken?", vraagt Stephan Bouquin, één van de initiatiefnemers. De groep - 500 man sterk - vraagt dat de partij de achterban laat stemmen over het akkoord. "Wij hebben bij de verkiezingen serieuze klappen gekregen. Met 11% kunnen wij ons niet laten gelden tijdens deze onderhandelingen. Als Groen met zijn 18% 'nee' zegt op de nota, waarom zou sp.a dan wel kunnen wegen?" (NBA)

