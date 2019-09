Exclusief voor abonnees 'Wij zijn socialisten' hebben derde kandidaat-voorzitter sp.a 27 september 2019

00u00 0

Na Hannes De Reu en Vlaams fractieleider Conner Rousseau is er gisteren nog een derde kandidaat-partijvoorzitter opgestaan bij sp.a. Christ'l Van der Paal uit Berchem en Bart Callaert uit Buggenhout stellen zich kandidaat als voorzitter en ondervoorzitter. De twee worden naar voren geschoven door een groep van een vijftigtal 'basismilitanten', die zich 'Wij zijn socialisten' noemen. "We hebben vastgesteld dat de twee kandidaten die zich tot nu toe hebben aangediend een erg gelijklopend profiel hebben en tegelijkertijd ook erg vaag zijn over hun intenties", klinkt het in een persmededeling. "Wij kwamen tot het besluit dat het nodig was om zelf een kandidatenduo te presenteren, om effectief met inhoudelijke argumenten op het debat te kunnen wegen." Kandidaten voor het voorzitterschap kunnen zich nog tot 4 oktober melden. Huidig voorzitter John Crombez is waarschijnlijk geen kandidaat meer.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis