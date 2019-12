Exclusief voor abonnees "Wij zijn niet te koop" Rutten premier tegen elke prijs? 03 december 2019

Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten benadrukt dat ze haar partij niet in de uitverkoop zal zetten om het premierschap binnen te halen. "Als we in een regering stappen, dan zal het op basis van de inhoud zijn", zei ze op het VTM Nieuws. "Het moet een positief project zijn waarin we onszelf herkennen." Een tijdje geleden was de mantra bij Open Vld nog: "Paars-geel is moeilijk, paars-groen nog moelijker." Nu klinkt het dat "alles moeilijk is". "We zijn meer dan 180 dagen na de verkiezingen. Ik denk dat het hele land vraagt dat er een oplossing komt." Maar over wat die oplossing moet zijn, verschillen de meningen grondig - ook binnen haar partij.

