Exclusief voor abonnees "Wij zijn met zes. Wij gaan niet op bezoek" Heidi De Meyer (47) 07 mei 2020

00u00 0

Voor Heidi De Meyer (47) was het snel duidelijk: zij gaan niet op bezoek dit weekend en er komt ook niemand tot bij hen thuis in Oedelem. "We zijn al met zes - mijn man Stefaan (47) en ik en onze vier kinderen Femke (12), Julie (10), Mona (8) en Lasse (7). Dat zou betekenen dat er sowieso twee kinderen niét mee zouden mogen als we bij de grootouders langsgaan. Ik heb dan nog eens twee zussen en mijn man heeft een broer en een zus, en ze hebben allemaal kinderen: dat was véél te ingewikkeld om dat allemaal geregeld te krijgen. We hadden ook al beslist dat de kinderen niet naar school zouden gaan. Dat vinden we nog te riskant. We hadden een heel sociaal leven, met allerlei activiteiten, en dat is allemaal weggevallen. En toch is het niet zo moeilijk vol te houden: we amuseren ons als gezin nog altijd - ook zonder andere mensen." (SSL)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen