"Wij zijn geen spijbelaars" HASSELT Jamie (19) en Metehan (20) 08 februari 2019

00u00 0

Ruim 3.000 jongeren trokken door het centrum van Hasselt. "Ook in Limburg zijn we bezorgd om onze toekomst. Het is hoog tijd dat politici en bedrijven veel ambitieuzer worden", zeggen organisatoren Metehan Topal (20) en Jamie Harrison (19). "Noem ons alsjeblief geen spijbelaars, want dat zijn we niet. Al deze jonge mensen zijn bezorgd om hun toekomst. Daarom staan we hier met zovelen. En die zure reacties over die Pukkelpop-tentjes die onze generatie achterlaat? Ach, ik lees die reacties ook op Facebook. Goed, we zijn niet perfect. We maken fouten, maar we doen allemaal ons best voor een betere wereld. En dat laten we hier vandaag duidelijk zien." Ook lagere scholen stapten mee in de betoging. (RTZ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN