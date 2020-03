Exclusief voor abonnees "Wij zijn geen land van verklikkers" 24 maart 2020

Mensen die samentroepen: moet je die aanspreken? Aangeven? Maakt dat van ons bezorgde burgers of ordinaire verklikkers? "Het zit alleszins niet in onze cultuur", weet socioloog Ignace Glorieux (VUB). "Nederlanders en Duitsers zullen sneller medeburgers aanspreken op fout gedrag, Belgen zijn toegeeflijker. Bovendien gaat het om 'fout gedrag' dat enkele weken geleden nog heel normaal was. Dit gaat niet om vechtpartijen, maar om groepjes die in het park bijeenzitten of pintjes pakken: ik kan begrijpen dat het raar voelt om zoiets aan te geven, want het gevaar is onzichtbaar. Tegelijk vind ik niet dat mensen zich dan een verklikker moeten voelen. De realiteit is veranderd en vraagt om burgerzin, zeker omdat fout gedrag niet alleen de overtreder zelf schaadt, maar potentieel ook heel wat medeburgers. Al geef ik toe dat het een delicate oefening is. Want een groepje dat bij mekaar zit, kan ook een familie zijn. Net zoals een 'hamsteraar' in de supermarkt misschien eten koopt voor een hele straat. Eigenlijk zou je gewoon vriendelijk moeten informeren naar de specifieke situatie. Maar zoals gezegd: het zit niet in onze cultuur, en de kans is niet onbestaand dat je 'moei je met je eigen zaken' als antwoord krijgt. (NV)

