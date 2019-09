Exclusief voor abonnees "Wij zijn de Groene Ridders" VIJF BRUGSE VRIENDJES (9 JAAR) RUIMEN SAMEN AFVAL OP 24 september 2019

Ze zijn amper negen jaar, maar toch zetten vijf Brugse vriendjes zich nu al in voor het milieu. Elke week gaan ze op pad om hun omgeving proper te houden. "We noemen onszelf de 'Groene Ridders'."

Tieners die zich inzetten voor het klimaat, die hebben we al met tienduizenden op straat zien komen. Maar deze vijf Brugse milieuactivisten zijn wel heel jong, én ze ondernemen zelf actie. Sam, Kenai, Jente, Felix en Noor - negen jaar oud - hebben een pact gesloten waarin ze beloven dat ze samen regelmatig op pad gaan om Assebroek, een deelgemeente van Brugge, proper te houden. Afgelopen weekend trokken ze er voor het eerst op uit, onder meer in de omgeving van een lokale kinderboerderij, Hoeve Hangerijn. Niet toevallig: daar stierf begin dit jaar een koe nadat ze een rondslingerend blikje had opgegeten. "Wij willen vermijden dat er nog meer dieren sterven doordat er vuilnis in hun maag belandt", zegt Felix. "En we doen het ook gewoon voor een mooier en beter milieu", zegt Kenai.

De vijf trokken er met hun fiets op uit. Na hun eerste tocht beseften ze meteen dat hun missie wel degelijk nut heeft: ze kwamen thuis met twee volle vuilniszakken van 60 liter vol afval. "Vuile pampers, glazen en plastic flessen, kartonnen dozen, sigarettenpeuken, doeken... We kwamen echt van alles tegen", zegt Sam. "We zijn bijna drie uur bezig geweest."

Hun ouders zijn uiteraard trots op hun "Groene Ridders". "Maar verbaasd? Neen, dat zijn we niet", glimlacht één van de mama's. "Mijn dochter Noor raapt al langer afval op als we gaan wandelen met de hond. Ik denk dat het engagement bij elk van hen is meegegeven in de opvoeding." De ouders loven ook de school van de vriendengroep, basisschool Olva De Meersen, voor hun inspanningen. "Ook daar rapen we vaak afval op, omdat het aan bod komt in de klas", besluiten de kinderen. Mét complimentjes van de directeur tot gevolg. De vrienden zijn vast van plan om hun inspanningen lang vol te houden.