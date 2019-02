"Wij zien u, ga weg" pratende camera's moeten spoorlopers afschrikken 01 februari 2019

Spoorbeheerder Infrabel wil pratende camera's installeren om spoorlopers op hun stappen te doen terugkeren. Zodra de camera's beweging detecteren, weerklinkt een boodschap - in het Nederlands, Frans en Engels - die waarschuwt dat de spoorloper zich op verboden terrein bevindt en dat hij of zij de plaats zo snel mogelijk moet verlaten. Infrabel testte het systeem een jaar uit in de buurt van twee stations in Luik, met succes: het aantal spoorlopers daalde er van zes naar twee, goed voor 800 minuten vertraging minder. Het systeem zal op andere 'hotspots' voor spoorlopers, zoals Mortsel-Oude-God in Antwerpen, geïnstalleerd worden, op voorwaarde dat er voldoende budget beschikbaar is.

