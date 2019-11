Exclusief voor abonnees "Wij zetten Papa's winkel voort. Zelfs zonder reclame gaat dat goed" LEZER BIJ HET ONTBIJT 23 november 2019

"Open Vld dient in de Kamer een wetsvoorstel in om euthanasie bij dementie mogelijk te maken, las ik in mijn krant van donderdag. Dat is een onderwerp dat echt bespreekbaar zou moeten zijn. Het lijkt mij aangewezen dat als je niet meer weet wie je bent, je een brief hebt klaarliggen waarin staat dat het gedaan mag zijn. Ik ben zelf nog helemaal niet bezig met dergelijke wilsverklaringen, maar ik sta daar zeker en vast voor open. Als je levenskwaliteit zo achteruit is gegaan dat je er niks meer aan hebt - en dat de mensen rondom je er alleen maar door afzien - hoeft het niet meer. Het is een problematiek die ik ook van dichtbij heb meegemaakt met mijn vader. Hij was niet dement, maar zeven jaar geleden heeft hij 's nachts een hartstilstand gekregen. Hij is gereanimeerd en hij is erdoor gekomen, maar eigenlijk was hij een plant omdat zijn hersenen te lang zonder zuurstof hadden gezeten. Hij heeft nog tien dagen in coma gelegen, en dan hebben de dokters de machines stilgelegd. Als artsen zien dat er geen levenskwaliteit meer te garanderen valt, hebben zij dat recht. Ik vond dat wel moeilijk... Er is altijd die vrees dat ze zich vergissen en dat hij toch nog zal beteren. Je blijft hoe dan ook hopen. Als hij nog had geweten wie wij waren, als hij ons nog had herkend, was dat genoeg geweest voor ons. Maar zelfs dat zat er niet meer in. Ik heb eerst nog alle topziekenhuizen in het land afgebeld voor een bijkomende mening, maar iedereen zei hetzelfde. Uiteindelijk hebben we er ons bij moeten neerleggen. Ik wist ook dat hij nooit zo had willen verder leven... Papa was nog maar 58 toen hij overleed. Van vandaag op morgen stond onze wereld op z'n kop. Mijn vader had een winkel in huishoudtoestellen. Ik werkte daar al en na zijn dood heb ik de zaak samen met mijn vrouw verdergezet. En ook al doen er almaar meer kleine handelaars de boeken toe omdat de concurrentie van internet en grote ketens moordend is, toch kunnen wij ons hoofd goed boven water houden. We bestaan al meer dan 40 jaar en onze klanten weten ondertussen wel dat wij een (na)service leveren die ze bij grote ketens niet krijgen. Dat is onze sterkte. Wij maken zelfs geen reclame. De naam van onze zaak wordt van ouders op kind doorgegeven. Naast de winkel doen we ook elektriciteitswerken. Jana is binnenhuisarchitecte en zij zorgt voor het tekenwerk, waardoor we onze klanten een totaalconcept kunnen bieden."

