"Wij worden anders aangesproken dan spelers van Club"

Volgens Belhocine werden zijn spelers niet beloond voor wat ze hadden getoond. "Vooral dan tijdens de tweede helft waarin we voldoende kansen afdwongen om gelijk te spelen. Voor de rust was het minder, maar dat komt vooral door die vroege goal. Je traint de hele week op een bepaald schema, waar je dan na één minuut al moet van afstappen. Bij 0-0 volstaat het een blok te vormen en bij de zaak te zijn op de counter. Bij 1-0 moet je achtervolgen zonder risico te nemen, want wordt het 2-0, dan is de match afgelopen." Na afloop liet Belhocine zich ontvallen: 'Als mens zijn alle spelers gelijk.' Wat hij daarmee bedoelde? "Ik kon mij niet van de indruk ontdoen dat mijn spelers door de ref op een andere manier werden aangesproken dan de Bruggelingen. Dat ondervond ik zelf. Wat niet betekent dat ik de gele kaart die ik kreeg niet verdiende." (AR)

