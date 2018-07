"Wij wilden voetballen, zij niet" Brys 30 juli 2018

00u00 0

Marc Brys had na de gemiste promotie met Beerschot-Wilrijk, vorig seizoen, nog een eitje te pellen met Cercle en aasde op winst. Hij kon dan ook onmogelijk tevreden zijn met de brilscore. "Op basis van wat ik zag, krijgen we twee punten te weinig", klonk hij gefrustreerd. "Wij probeerden te winnen, zij probeerden alleen maar om niet te verliezen", vond de STVV-coach. "Wij wilden voetballen. Zij wilden vooral vervelend doen door fouten te maken en tijd te winnen. Dat is een totaal verschillend uitgangspunt." Brys vond ook dat zijn team er vanaf minuut één vol was voor gegaan, met veel beweging en patronen die hij wilde terugzien. "Natuurlijk liepen we zo het risico om op een omschakelingsmoment te botsen. Dat gebeurde ook een paar keer, maar gelukkig kwam er geen tegendoelpunt van. Dat zal ons echter niet tegenhouden om altijd en overal voetbal te brengen." Toch zag Brys ook minpunten. "We zijn diep gegaan. Maar om te winnen, hebben we iets te weinig kansen en te weinig efficiëntie getoond. Bovendien waren we te slordig in de eindpassing." (FKS)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN