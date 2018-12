"Wij waren onbestaand" Cerclecoach kwaad 22 december 2018

Cerclecoach Laurent Guyot was bijzonder boos na de wanprestatie in de Ghelamco Arena. "Wij waren onbestaand", sprak de Fransman met ingehouden woede. "Het beste van Cercle waren vanavond de fans, die de spelers van de eerste tot de laatste minuut bleven aanmoedigen. Terwijl die hen volledig in de steek lieten. In alle opzichten schoten wij hier tekort. Dit kan gewoon niet. In Genk en tegen Anderlecht toonden we tot wat dit team in staat is als iedereen tot het uiterste gaat. Maar als dat niet gebeurt, krijg je dit."