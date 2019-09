Exclusief voor abonnees "Wij staan op straat" Marc Vanwynsberghe (62) en Chantal Lully (57) uit Waregem 25 september 2019

00u00 0

Eigenlijk zouden Marc en Chantal gisteren al terugkeren vanuit Djerba, Tunesië, maar hun vlucht werd afgelast. "Eerst leek alles nog in orde: we mochten onze kamer houden. Die stond leeg, omdat een heenvlucht met gasten eveneens was afgelast. Maar even later kregen we plots te horen dat we hier toch niet mogen blijven slapen. We staan met andere woorden op straat. Een Tunesische reisleider van Thomas Cook is nog ter plaatse gekomen. Hij zei dat hij wellicht zelf z'n job kwijt is, maar dat hij uit menselijkheid toch poolshoogte kwam nemen. Maar veel heeft hij niet kunnen doen. Iemand van de Belgische ambassade zou zich over ons lot bekommeren." (HR)

