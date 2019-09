Exclusief voor abonnees "Wij kunnen heel veel bereiken" Vandoorne switcht naar Mercedes 12 september 2019

00u00 0

Stoffel Vandoorne en de Nederlander Nyck de Vries zijn de rijders bij Mercedes voor het seizoen 2019-2020 in de Formula E. Afgelopen seizoen racete Vandoorne in de kleuren van HWA RACELAB, het team dat de komst van Mercedes voorbereidde. De 41-voudige F1-rijder is "erg verheugd om nu in de kleuren van Mercedes te racen. Ik heb de kans gehad om met HWA ervaring op te doen, maar nu ben ik echt een deel van de Mercedes-familie. De komst van Mercedes in de Formula E is een enorme kans voor iedereen en de wagen ziet er alvast fantastisch uit. Het potentieel van ons team is enorm en ik denk dat we als team heel veel kunnen bereiken. Ik kijk enorm naar de start van het seizoen uit." Maar liefst 10 constructeurs starten in de Formula E, met naast Mercedes, ook Audi Sport, BMW i Andretti, Mahindra, DS, NIO, Nissan, Jaguar, Venturi, Porsche en Mercedes. In de F1 zijn dat er maar drie, met Ferrari, Renault en Mercedes. Vandoorne start op 22 november op het circuit van Riyadh in Saoedi-Arabië aan het seizoen. (JCA)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis