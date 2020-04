Exclusief voor abonnees "Wij hebben ook nog wel een leven, hè" Nicole (73) en Hugo (72) 22 april 2020

00u00 0

"Godverdomme, het zal toch niet waar zijn, hè. Mogen wij dan echt niks meer doen?" Artiest Hugo Sigal vloekt eens goed als hij over het idee hoort. "Niet akkoord. Wij zijn al vijf weken héél erg voorzichtig: we houden afstand, dragen in de winkel ons mondmasker, zelfs handschoenen. Kortom: we gedragen ons voorbeeldig, en zullen dat ook blijven doen zolang dat nodig is. Maar ons langer 'opsluiten'? No way! We willen meer dan alleen maar eten, wandelen, tv-kijken en slapen. Wij hebben ook nog wel een leven, hè. Het is al erg genoeg dat we ons moeke nu alleen nog achter glas in haar home zien, en daar volgende week geen feestje voor haar 99ste verjaardag zal zijn. Daarom: geef ons dezelfde vrijheid als 20'ers, 30'ers en 40'ers." Nicole en Hugo snakken ernaar weer eens goed op restaurant te kunnen, met de broers af te spreken en vrienden te knuffelen. "Ik ben het beu hier in Wemmel te moeten blijven rondtoeren, ik wil graag nog eens naar zee. We zijn misschien wel oud, maar nog lang niet afgeschreven." (SPK)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen