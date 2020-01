Exclusief voor abonnees "Wij hebben ook dading met Van Damme en die kost ons 0 euro" Gemeente Glabbeek 25 januari 2020

Niet alle gemeenten van wie de trage wegen het pad van Marc Van Damme kruisten, moesten zwaar in de buidel tasten. Huldenberg en Rotselaar kwamen met hem tot een (kosteloos) akkoord, nog voor het tot een rechtszaak kwam. In Glabbeek trok de voetwegenactivist onlangs zelfs aan het kortste eind, en moest hij voor de gerechtskosten opdraaien. De gemeente schoot meteen in actie toen hij in 2013 de heropening vroeg van een weg die doorheen een bouwgrond liep. "We hebben alle trage wegen waarop werd gebouwd in kaart gebracht, en de procedure tot afschaffing opgestart en bekomen", legt burgemeester Peter Reekmans uit. "Zo kon Van Damme onze gemeente niet meer onder druk zetten. We zijn nadien wel met hem aan tafel gaan zitten: om een dading af te sluiten om nuttige trage wegen te heropenen op een redelijke tijdspanne van 15 jaar. Dat kostte de gemeente 0 euro." Toch trok Van Damme nog naar de rechtbank, tegen de afschaffing van een trage weg die door een woning en fruitbedrijf loopt. Hij ving bot. "Meer zelfs, Glabbeek slaagde er als eerste gemeente in om hem te laten veroordelen tot het betalen van de gerechtskosten. 4.628 euro." Enkel met Tielt-Winge heeft hij nog een procedure 'hangende'. (VDT/SPK)

