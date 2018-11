"Wij gaan voor drie punten" 10 november 2018

Jess Thorup kijkt uit naar zijn eerste topper met AA Gent. "Ik zag Anderlecht aan het werk tegen Fenerbahçe. Of dit het goeie moment is om naar ginder te gaan, weet ik niet. Ik kijk vooral naar mijn team. Ik ben blij met wat ik de voorbije dagen op training zag, we gaan voor de drie punten. Ik heb gezien dat Anderlecht de voorbije matchen overschakelde van een drie- naar een viermansdefensie, maar wij hebben onze manier van voetballen en we zullen daar ook op Anderlecht aan vasthouden. Ik heb mijn spelers duidelijk gemaakt hoe we hen pijn kunnen doen." (RN)

