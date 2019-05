Exclusief voor abonnees "Wij blijven grootste partij" Elio Di Rupo 27 mei 2019

Zot van vreugde, werd hij haast, ex-premier en PS-voorzitter Elio Di Rupo, ondanks toch een fors verlies voor de PS in Wallonië. Maar: "We zijn de eerste partij van Wallonië, van Franstalig België en van Brussel. De PS blijft ook een pilaar onder de Europese socialisten", juichte hij tegenover zijn militanten. En dat hij dus, vanaf woensdag, de verkennende gesprekken zal leiden voor de vorming van een Waalse en Franstalige regering. Hij repte met geen woord meer over de moeilijke situatie op federaal vlak. Alleen, heel sec, dat hij "wacht op de koning". (ADW)