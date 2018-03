"Wiggins nam corticosteroïde om Tour te winnen" 06 maart 2018

00u00 0

Ex-wielrenner Bradley Wiggins gebruikte de corticosteroïde Triamcinolon niét om astma en allerlei allergieën te behandelen, zoals Team Sky beweerde, maar om de Ronde van Frankrijk van 2012 te winnen. Dat is de conclusie van een Britse parlementaire onderzoekscommissie. Over een periode van vier jaar kreeg Wiggins negen behandelingen met Triamcinolon, zowel buiten competitie als tijdens de races. Zijn ploeg had daarvoor een Toestemming voor Therapeutische Noodzaak. Strikt genomen zijn de antidopingregels dus niet overtreden. In realiteit gebruikte Wiggins het middel echter om gewicht te verliezen zonder aan kracht in te boeten.