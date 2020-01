Exclusief voor abonnees "Wie zonder ons regering vormt, gaat snel naar de hel" De Wever (N-VA) 13 januari 2020

00u00 0

In zijn nieuwjaarsspeech heeft N-VA-voorzitter Bart De Wever opnieuw Open Vld geviseerd. Hij verweet de liberalen dat ze geen deel willen uitmaken van een Vlaams front. "Wie zonder ons een regering vormt, gaat snel naar de hel in plaats van traag naar de hemel", klonk het - De Wever beperkt zich duidelijk niet langer tot Latijnse oneliners, maar blijkt ook thuis in het oeuvre van Bazart. Met zijn uithaal heeft hij de taak van informateurs Georges-Louis Bouchez (MR) en Joachim Coens (CD&V) er alleszins niet makkelijker op gemaakt. Zij trekken vandaag naar de koning. Bouchez vertelde afgelopen weekend in deze krant dat hij "minstens naar een preformatie" hoopt te gaan, maar het is volstrekt onduidelijk wat het duo de koning vanmiddag zal voorleggen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis