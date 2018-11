"Wie weet hoeveel mensen te veel betalen voor hun verkeersboete?" BRIEF VAN DE DAG 22 november 2018

00u00 0

Mijn dochter kreeg onlangs een verkeersboete van 53 euro, die ze meteen betaalde. Op de brief van de politie ontbrak een rekeningnummer. Daarom stortte mijn dochter 53 euro op het nummer waarop ze een paar maanden eerder een vorige boete had betaald, namelijk de rekening BE73 6792 0030 1360. Een paar weken later kreeg ze een aanmaning. Mijn dochter stuurde meteen het bewijs van betaling op, maar weer kreeg ze een aanmaning. Ze moest nu al 66 euro betalen, dus 13 euro méér, op de rekening BE34 6792 0036 2590. Bij niet-betaling zou de boete verder oplopen tot 80 euro, zo werd meteen gewaarschuwd. Mijn dochter werd bang en betaalde die 66 euro. Ik ben later naar het politiebureau in Turnhout gegaan. Daar vertelde men mij dat "het een soepke is geworden" sinds de inningen van de verkeersboetes zijn overgedragen aan bpost.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN