"Wie play-off 1 wil spelen, moet die kansen afmaken" De Roeck 26 februari 2018

"Ik kan mijn spelers weliswaar geen gebrek aan inzet verwijten", analyseerde een ontgoochelde STVV-coach Jonas De Roeck na de match. "Maar we slikken twee onnodige doelpunten omdat er te veel naar de bal en te weinig naar de lopende spelers werd gekeken. Daarnaast toonden we weer een schrijnend gebrek aan efficiëntie. Dat missen van kansen is intussen de rode draad geworden doorheen ons seizoen."

