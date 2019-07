Exclusief voor abonnees "Wie plaatsverbod negeert, vliegt 12 uur in politiecel" Tommelein grijpt fors in tegen zwembadhooligans 05 juli 2019

00u00 0

Meer en meer burgemeesters nemen maatregelen tegen de jongeren die overlast veroorzaken in de zwembaden op hun grondgebied. Zo deelt Open Vld'er Bart Tommelein in Oostende zonder verpinken plaatsverboden van drie maanden uit. "Wie zich daar niet aan houdt, wordt 12 uur lang bestuurlijk opgesloten in de politiecel", zegt hij. Op maandag en woensdag waren er incidenten met Brusselse jongeren, die door de politie uit het zwembad geplukt werden. Een tiental van hen krijgt nu een aangetekende zending die hen op de hoogte brengt van het plaatsverbod. Eerder besliste de burgemeester van Beveren al dat elke zwemmer geregistreerd moet worden. Hetzelfde gebeurt in het grensgehucht Koewacht, waar de redders sinds kort ook bodycams dragen. "Zover wil ik niet gaan", zegt Tommelein. "Ik denk dat een plaatsverbod met het risico op opsluiting duidelijk genoeg is."

