"Wie kat graag ziet, laat haar steriliseren"

In de kattendatabank zijn in de eerste helft van dit jaar zo'n 30.000 dieren geregistreerd. Ruim 80% van die beestjes is ook al gesteriliseerd. "Wie zijn kat graag ziet, laat haar steriliseren", zegt Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). "Dat is goed voor het diertje zelf en het voorkomt ook overlast. Nu worden er elk jaar duizenden katten geëuthanaseerd omdat er gewoon te veel zijn. Daar wil ik een einde aan maken." Sinds 1 november 2017 moeten katten geregistreerd worden in een centrale databank voor ze drie maanden oud zijn. Sinds 1 april vorig jaar dienen ze ook gesteriliseerd te worden voor ze vijf maanden oud zijn.