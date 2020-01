Exclusief voor abonnees "Wie ik het meest vrees? Mezelf" Thibau Nys 31 januari 2020

17 op 21. Belgisch en Europees kampioen en eindwinnaar van de Wereldbeker. Het superseizoen van Nys jr. verdient een kroon. Zondag kan hij realiseren wat pa Sven nooit lukte: wereldkampioen worden bij de junioren. "Voor extra druk zorgt dat niet", zegt hij. "Ik benader dit WK als de volgende cross in de rij en kan dus wel om met de favorietenrol. Ik moet gewoon doen wat ik nu al een heel seizoen lang doe: uitgaan van mijn eigen kracht, me niet te nerveus maken, hopen op een stel goeie benen en... mijn rug die het houdt. Want de laatste weken is die toch wel iets fragieler." De pech van afgelopen zondag in Hoogerheide leerde Nys één ding. "Dat ik niet té zelfzeker aan de start mag verschijnen. Noem het gerust een wake-upcall. Hoe stevig ik de wedstrijd ook in handen mag hebben en hoe sterk ik ook mag zijn: het kan altijd verkeerd lopen. Wie ik het meest vrees? Mezelf. Al beschouw ik thuisrenner Lillo toch als één van de medefavorieten. En zijn zondag wel méér Belgische medailles mogelijk. Zeker twee. En waarom geen drie?" (JDK)

