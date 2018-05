"Wie er voor mij zorgt? Ik trek mijn plan wel" 12 mei 2018

"Ik lees elke dag 'Het Laatste Nieuws' en op zaterdag kijk ik echt uit naar de weekendbijlages, in het bijzonder naar de tuinrubriek. Ik ben zelf immers een fervent tuinier: mijn hof staat helemaal vol bloemen en plantjes. Mijn bananenboom begint nu weer uit te schieten en ik ben volop cactussen en vetplantjes aan het kweken. Ik neem die stekjes zelf en dan zie ik wel wat ervan komt. Soms lukt dat, soms ook niet. Ik heb veertig kleintjes staan van één plant. Na twaalf jaar ga ik daar eindelijk ook een bloem op krijgen. Daar word ik dan gelukkig van. Ik heb nooit een tuinieropleiding gevolgd, het is gewoon een kwestie van experimenteren. Nu, misschien zit het wel een beetje in mijn genen, want mijn grootvader was een bloemist. Ik schenk mijn plantjes bijna allemaal weg en wat er overschiet, neem ik mee naar de school waar ik poets, om de klassen en de gangen wat op te fleuren. Soms heb ik wel vijftig potten mee. Ik ben nogal een zorgzaam mens, ja. (lacht)"

