Een mooi begin. Zo zien ze de brief van koning Filip, waarin hij zijn "diepste spijt" betuigt voor de gewelddaden die gepleegd zijn in Congo, in de Brusselse Matongéwijk. "Het viel me op dat hij zowel naar de periode van Congo-Vrijstaat verwees als naar die daarna", zegt Salomé Ysebaert (25), studente Afrikaanse studies. "Hij maakte ook terecht de brug met het racisme vandaag. Ik hoop dat zo het besef groeit bij de gemiddelde Belg." Tegelijk hoopt Ysebaert "dat het hier niet stopt". Die teneur horen we overal in de wijk, waar veel Congolese Belgen wonen. "Wie echt spijt heeft, zegt sorry", klinkt het. "België is veel aan Congo verschuldigd.

