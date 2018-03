"Wie al kritisch was over prins Laurent, zetelt best niet in commissie" 06 maart 2018

"Er moet voorkomen worden dat volksvertegenwoordigers die zich in de pers kritisch hebben uitgelaten over prins Laurent, deel uitmaken van de commissie." Dat adviseert een gerenommeerd advocatenkantoor op vraag van de Kamer, die zich probeert te organiseren om de prins te ontvangen. Die wil zich komen verdedigen tegen het voorstel van de regering om een deel van zijn dotatie in te houden, nadat hij zonder toestemming een viering van de verjaardag van het Chinese leger had bijgewoond. Vanwege het gevoelige karakter van de zaak, wil het parlement dat alles juridisch waterdicht verloopt. Alleen: als het advies van het advocatenkantoor strikt gevolgd wordt, komt een proportionele samenstelling mogelijk in het gedrang, aangezien heel wat parlementsleden niet meer in aanmerking zouden komen.

