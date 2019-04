Exclusief voor abonnees "Wet van de sterkste" 15 april 2019

00u00 0

Oostende-coach Hugo Broos vond de overwinning van STVV oververdiend. "De eerste helft stonden we nog goed in de organisatie", zei hij. "Maar daarna en zeker na de 1-0, toen we op zoek moesten naar de gelijkmaker, konden we de ruimtes niet meer belopen en verloren we de greep op het spel. Bovendien liepen er bij hen een paar 'Duracelletjes' bij zoals De Sart, Asamoah en Sekine, jongens die blijven lopen en ook nog goed kunnen voetballen." Oostende slaagde er trouwens niet in ook maar één bal tussen de palen te krijgen.