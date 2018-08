"Wesley deed dit niet meer" Verbaasde Vormer 06 augustus 2018

00u00 0

"'t Was lang geleden", zuchtte Ruud Vormer gisteren over dé fase van de avond. "Het is heel stom, maar dat weet Wesley zelf ook wel. Wat de gevolgen hiervan zijn? Voor hem een paar weken schorsing, voor ons een gemis. Hij is heel belangrijk, dat weet iedereen. We hebben geen zo'n type meer lopen, maar nu moeten de anderen het maar doen. De coach verzint wel weer wat. Het verbaast me wel een beetje, want hij deed dat niet meer de laatste tijd. Ik had het niet verwacht. Na de match zat hij een beetje 'in zichzelf'. Ik heb hem een schouderklopje gegeven, meer kan je niet doen. Je kan allemaal verhalen beginnen te vertellen, maar dat schiet ook niet op. Wat moet je doen? Hem verrot schelden? Dat is te gemakkelijk allemaal." (TTV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN