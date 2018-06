"Werkdruk te hoog in AZ Delta" 13 juni 2018

Nog maar net is het Sint-Rembertziekenhuis onderdeel geworden van de groep AZ Delta, of er zijn al stakingen. De werknemersdelegatie van het ACV en LBC-NVK hield gisteren een pamflettenactie op alle campussen, waaronder die in Torhout. Zowel 's morgens als 's middags werd de grote werkdruk aangeklaagd. "Het ziekteverzuim bereikt enorme proporties", zegt vakbondssecretaris Lieven Blomme. "De fusies, reorganisaties en veranderingsprocessen zijn daar een van de oorzaken van. De steeds stijgende werkdruk heeft de medewerkers van AZ Delta tot het uiterste gedreven. De recente invoering van het nieuwe elektronische patiëntendossier heeft duidelijk gemaakt dat het plafond van de draagkracht bereikt is." Volgens Blomme waren er wel degelijk veranderingen nodig, maar niet zoveel als nu het geval is. "Ondanks de vele alarmsignalen op het sociaal overleg, blijven de beleidsmakers van het ziekenhuis het werktempo opdrijven. Met de gepresteerde overuren kunnen meer dan 100 werknemers een jaar voltijds tewerkgesteld worden. Veel leidinggevenden en andere wernemers voelen zich uitgeperst en moedeloos." De vakbonden menen het serieus en willen dat er naar hen geluisterd wordt. "Als dat niet het geval is, dan gaan we acties herhalen. Zo kan het niet verder." (BHT)

