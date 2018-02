'Werk dat zo snel mogelijk af ;-)' Smiley in werkmail moet kunnen 05 februari 2018

00u00 0

Ongeveer alle specialisten raden het af, maar volgens Duitse onderzoekers moet het kunnen: smileys of andere emoticons in werkmails. "Ze creëren een extra laag, waardoor de boodschap beter begrepen wordt", concludeert professor Claus-Peter Ernst van de universiteit van Frankfurt na onderzoek bij 230 werknemers. "Het werkt alleen met positieve emoticons, zoals een smiley. Een huilend gezichtje blijkt niets bij te dragen aan de boodschap." Tot nu toe werd het gebruik van emoticons in werkmails altijd sterk afgeraden. "Het ziet er heel erg onprofessioneel uit", was steevast de uitleg. Maar in sommige gevallen kan het dus wel. (BCL)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN