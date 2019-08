Exclusief voor abonnees 'Wereldkampioen' Cambodja zet mes in aantal verlofdagen 08 augustus 2019

Elke maand meer dan twee feestdagen. Cambodja was jarenlang wereldkampioen in het uitdelen van verlof, maar onder druk van investeerders wordt nu toch het mes gezet in het aantal vrije dagen. De Cambodjanen konden tot nog toe rekenen op 28 feestdagen per jaar. De regering dringt dat aantal volgend jaar terug tot 22 dagen verlof. Bij de zes feestdagen die sneuvelen, bevinden zich onder meer de internationale dag van de mensenrechten (10 december) en kinderdag (1 juni). Daardoor is er ook een nieuwe wereldkampioen: Sri Lanka, met 25 officiële feestdagen.

