Exclusief voor abonnees "Wens hem alle succes, behalve tegen Cercle" Over Kompany 28 mei 2019

00u00 0

Voorlopig heeft Eden Hazard geen plannen om speler-trainer te worden. Op de vraag of er al een Belgische club naar zijn diensten heeft gepolst, antwoordde hij met een kwinkslag. "Stade Brainois misschien (de club waar vader Hazard de plak zwaait, red.). Maar ik zal weinig trainingssessies leiden. Gewoon matchen spelen. En veel vrije dagen. Eerlijk gezegd was ik verrast dat Vincent Kompany naar Anderlecht trok, maar anderzijds ben ik blij voor hem en het Belgisch voetbal. De Jupiler Pro League kan spelers met zijn uitstraling gebruiken. Het is goed voor het niveau ook. Of hij de jobs kan combineren? Dat is zijn keuze. Veel zal afhangen van zijn gezondheid. Vincent is vaak geblesseerd geweest. Maar als hij fit is, zal hij willen spelen. Daarvoor voetbalt hij te graag. Ik ken hem nu al een aantal jaren. Er schuilt ook een trainer in hem. Ik wens hem alle succes toe. (pauzeert) Maar niet wanneer hij tegen Cercle Brugge speelt." Broer Kylian gaat voor... (KTH)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis