"Wellicht meer volk op evenementen"

Er komt wellicht een versoepeling voor de evenementen, uiterlijk tegen september. Dat zei Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) gisteren in VTM Nieuws. Hij bevestigde daar dat de Nationale Veiligheidsraad woensdag een versoepeling voor de evenementensector zal bespreken. "Dat is de voornaamste reden waarom een nieuwe Veiligheidsraad is bijeengeroepen", aldus Jambon, die de sector tegen 15 juli meer duidelijkheid beloofde. "Alle soorten evenementen, zowel culturele als sportieve, zullen besproken worden."

