"Welkom thuis, Eden"

Een flinke handshake gevolgd door een massa flitsen. Real-voorzitter Florentino Pérez nam uitgebreid zijn tijd om Eden Hazard te verwelkomen in het 'palco de honor' van Santiago Bernabéu. "Eden", sprak Pérez. "Nu ben je waar je altijd al wilde zijn. Vandaag gaat één van jouw stoutste dromen in vervulling. Je maakt nu deel uit van Real Madrid en het is jouw taak om het embleem en het shirt van de club te verdedigen. Bernabéu is je nieuwe thuis. Je zal de passie en de emotie voelen van de fans die jou adoreren om je talent en je creativiteit. De fans zullen je steunen in elke wedstrijd. Zij weten dat jouw speelstijl iets speciaals is. Welkom bij Real, welkom thuis." (KDZ)

