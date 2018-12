"Wél een makkelijke gast" ■ KEVIN DEWEERT 06 december 2018

00u00 0

"Ik heb de prestaties van Victor van dichtbij gevolgd en mijn respect voor hem is heel groot", aldus ex-bondscoach Kevin De Weert, die performance manager wordt bij Campenaerts' ploeg Lotto-Soudal. "We gaan inderdaad nauw samenwerken en daar ben ik blij mee. Sommigen vinden Victor misschien niet de makkelijkste gast om mee samen te werken, maar ik vind net van wel. Als alles in orde is wat in orde moet zijn, is hij misschien wel de makkelijkste renner van allemaal."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Victor

sport

sportdiscipline

wielersport