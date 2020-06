Exclusief voor abonnees "Wéken stralend weer, en nu regent het toch wel, zeker" 7. CAFE BELFORT, DENDERMONDE 09 juni 2020

00u00 0

Op het terras van Café Belfort in Dendermonde staan grote parasols op de terrassen, zodat klanten ondanks regenbuien toch buiten konden blijven zitten. "Weken is het stralend weer geweest en nu de cafés weer open mogen, slaat het om. Maar daarmee laten we ons niet tegenhouden", zeggen Kim en mama Daisy. Zij hebben iets te vieren: Daisy wordt 59 jaar. "We vieren de verjaardag met een bezoekje aan de wekelijkse maandagmarkt en komen nu een koffietje drinken." (DND)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen