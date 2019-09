Exclusief voor abonnees "Weinig gespeeld? Doet me niets" DE ZOEKTOCHT VAN IANIS HAGI IN GENK 24 september 2019

Ianis Hagi (20) leeft naar eigen zeggen "niet in het verleden". Enkel het nu en de toekomst telt. "Tegen Napels zullen jullie een beter Racing Genk zien." De Roemeen over zijn moeilijk begin in Limburg.

"Hi guys."

Charmante kerel, Ianis Hagi - hij heeft ook een vlotte babbel.

Nochtans moeten het niet de meest leuke tijden geweest zijn voor de Roemeense international. Aangetrokken door Racing Genk met torenhoge verwachtingen. Zijn debuut was veelbelovend met een doelpunt in de eerste wedstrijd tegen KV Kortrijk. Nadien stokte de machine. Afgelopen weekend tegen KV Oostende stond hij pas voor de tweede keer dit seizoen in de basis. Hagi lacht: "Ik speelde wel met de nationale ploeg, hoor. Weet je, zelfs na de eerste wedstrijd wist ik dat ik tijd nodig zou hebben om me aan te passen. Een nieuwe omgeving, een nieuwe ploeg, een nieuwe trainer... Alles was nieuw. Zo gemakkelijk is dat allemaal niet. Maar ik voel dat het stilaan beter gaat."

"Hoe ik mijn eerste maanden in de Belgische competitie inschat? Ik wist dat het moeilijk zou worden én dat Genk een seizoen van ups en downs zou kennen - voor mij is dat geen verrassing. (denkt na) Voetbal kan niet altijd perfect zijn. Voor deze jonge kern is leren omgaan met die hoogtes en laagtes een goede ervaring."

Meeverdedigen

De afgang tegen Red Bull Salzburg heeft een tijdje nagezinderd in Genk. In de bestuurskamer, bij de technische staf. In de spelersgroep? Not so much. Toch niet bij Hagi alleszins. "Ik kijk niet naar het verleden", zegt de Roemeen. "Enkel het nu en de toekomst tellen. Daarom is het goed dat we elke drie dagen een nieuwe wedstrijd spelen. Tegen Napels zullen jullie volgende week zeker en vast een ander Racing Genk zien."

Eerst volgt vanavond de verplaatsing naar Ronse - "ik ken de ploeg niet echt, maar je moet altijd respect tonen" - en volgend weekend de derby tegen STVV. "We hebben een reeks overwinningen nodig. We kennen onze kwaliteiten en onze sterktes. De spelers zijn alleszins hongerig."

Niet het minst Ianis Hagi. Hij wil eindelijk laten zien waarom Genk hem ging halen bij Viitorul én dat hij zijn plaats heeft op het veld. Niet langer op de bank. "Of ik ongeduldig was? Neen, ik kende mijn situatie. Bovendien ben ik in Italië (Hagi speelde anderhalf jaar bij Fiorentina, red.) mentaal gegroeid, sterker geworden. Het doet me niets dat ik tot nu toe weinig gespeeld heb. Nothing can get to me. Ik weet zelf ook dat ik beter kan. En dat de coach me tegen Oostende op de flank uitspeelde, vind ik niet erg. Ik kan links, rechts, op de nummer tien of als valse negen spelen. (grijnst) Meeverdedigen is geen probleem. Als je niet Lionel Messi of Cristiano Ronaldo - en eigenlijk doen zij het zelfs - heet, moet je defensief je werk doen."