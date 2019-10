Exclusief voor abonnees "Weinig geroepen, veel gelachen" 01 oktober 2019



Met een groepshanddruk bezegelen Gwendolyn Rutten, Bart De Wever en Wouter Beke het Vlaamse regeerakkoord. De decibels zijn aan tafel een aantal keer de hoogte ingegaan en de Open Vld-delegatie liep eens boos weg, maar al bij al verliepen de formatiegesprekken in een goede sfeer. "Er is weinig geroepen en veel gelachen - dat is mooi", vindt De Wever.

