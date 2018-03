"Wegen die gasten zestig kilo?" 10 maart 2018

Tiesj Benoot, winnaar van de Strade Bianche, finishte gisteren als derde. Roglic en Adam Yates waren sneller. Maar op de slotklim liet Benoot wel grote namen als Thomas, Uran, Bardet en Froome achter zich. "Derde, jammer", zei Benoot. "Maar wegen die gasten zestig kilo?" Het was een steile klim naar Trevi en dan draait het volgens Benoot allemaal om gewicht. Roglic weegt 65 kilo, volgens Wikipedia. Adam Yates is een pluimgewicht: 58 kilo. Benoot weegt 72 kilo. Hij won gisteren weliswaar in zijn gewichtscategorie, helaas voor hem is wielrennen geen boksen. Toch was hij tevreden: "Dat ik dit kan, tegen mannen die tien kilo minder wegen dan ik." Benoot daalde 17 dagen geleden van zijn berg af in de Spaanse Sierra Nevada, in bloedvorm. En Benoot wil verzilveren. "Ik had deze etappe willen winnen. Zondag komt er nog een kans. Iets minder lastig, misschien is dat nog iets meer voor mij. Zo'n inspanning van vier, vijf minuten, dat ligt mij wel. En dit is mijn terrein. Dat heb ik al bewezen." (MG)

