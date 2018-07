"Weet niet wat te doen in augustus" Zagré haalt EK-limiet niet en mist Berlijn 30 juli 2018

Geen Anne Zagré op het EK Atletiek in Berlijn op de honderd meter horden. Zagré liep 13.23 in de finale van de Flanders Cup in Ninove - in de reeksen deed ze beter met 13.18 -, maar daarmee voldeed ze niet aan de 13.12 die nodig is voor plaatsing voor het EK. "Dit was mijn moeilijkste seizoen ooit", zei ze na afloop. "Ik heb nog altijd veel pijn. Sinds april had ik constant kniepijn. Eigenlijk is het nog mooi dat ik 13.15 liep op het BK. Het is raar dat ik er niet bij zal zijn in Berlijn. Ik heb nog nooit een toernooi gemist in mijn carrière, zelfs niet in de jeugd. Ik zal niet weten wat te doen in augustus." Voor Zagré zit het seizoen er meteen op. (FDZ)