"Weet niet waarom Yves kwaad is"

"Natuurlijk is het een speciale match", beseft Adnan Custovic over AA Gent - KV Oostende en het weerzien met Yves Vanderhaeghe. De huidige coach van de Buffalo's werd na de 1 op 21 bij KVO op straat gezet en nam sindsdien geen contact meer op met zijn assistent. Wél insinueerde Vanderhaeghe via diverse media dat de Bosniër de poten onder zijn stoel zou hebben weggezaagd. "Ik heb Yves niet meer gezien of gesproken en weet dus niet waarom hij kwaad is", aldus Custovic. "Dat hij er een bepaalde mening op nahoudt, is zijn volste recht, maar ik sta recht in mijn schoenen en kan mezelf niets verwijten. Ik weet eigenlijk niet waarom hij kwaad is, maar dat is het leven. AA Gent - KV Oostende wordt speciaal: we spelen tegen een ex-collega en ik heb geen zin om te verliezen (lacht). Of zaterdag een goed moment is om bij te praten? We zullen zien hoe het loopt. Sowieso zitten we samen op de persconferentie en schud ik hem voor de match de hand (grijnst)." Interessant wordt de match alvast: Gent pakte onder Vanderhaeghe 28 op 30 in eigen huis, terwijl Custovic en KVO met 14 tegengoals de minste doelpunten buitenshuis slikten. "Niemand heeft ons dit seizoen al weggespeeld. Sinds ik overnam, verloren we geen enkele match met twee goals verschil. We kunnen tegen elke ploeg winnen en trekken ook nu naar Gent om niet te verliezen." (TTV)

