"Weet niet of Premier League-droom nog realiteit zal worden"

Deli 27 februari 2020

"Bang? Nee, hoor." Simon Deli lachte eens hartelijk. "Ik heb vorig jaar in de kwartfinale van de Europa League tegen Chelsea gespeeld. En we zijn dit seizoen in Madrid en Parijs gaan voetballen. Laat ons dus hier ook maar genieten, en er hopelijk iets moois van maken." De 1-1 uit de heenwedstrijd frustreert de centrale verdediger overigens nog steeds. "Niet het resultaat dat we hoopten - de nul houden was beter geweest. Maar het is aan ons om hier iets 'great' te realiseren. We gaan er alles aan doen zodat het een fantastische avond wordt", aldus Deli, die tot slot nog even over zijn Premier League-ambitie sprak. "Als kind droomde ik van die competitie. Intussen ben ik 28 jaar... Ik weet niet of mijn Premier League-droom nog realiteit zal worden. Maar als straks een Engelse ploeg interesse zou tonen, zal ik heel blij zijn." (NP)

