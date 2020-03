Exclusief voor abonnees "Wees gerust, internet zal niet dichtslibben" 31 maart 2020

Twee weken geleden, toen de verstrengde coronamaatregelen van de overheid ingingen, was het internetverbruik in België al meteen verdubbeld. Dat is vandaag ongeveer zo gebleven. Het verbruik van vaste internetverbindingen ging op sommige pieken 60% hoger dan normaal, maar ondertussen ging het weer onder de 40% extra. Het piekverbruik bij mobiele data is zelfs een stukje gedaald, omdat we minder buitenshuis zijn. Volgens het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT), een orgaan van de overheid dat onder meer de telecommunicatiediensten in ons land overziet, is er op dit moment geen enkele bezorgdheid dat de internetinfrastructuur zal dichtslibben. "Onze telecomoperatoren kregen altijd al te maken met een avondpiek", zegt BIPT-woordvoerder Jimmy Smedts. "Mensen kwamen thuis van hun werk en zetten Netflix op, de kinderen gingen gamen en videogesprekken met elkaar voeren: allemaal diensten die veel bandbreedte vragen. Dat piekverbruik van 's avonds zien we nu zo goed als de hele dag door. Maar de netwerken zijn daarop voorzien. We zien over heel Europa dat de telecomoperatoren dat aanzienlijke extra verbruik perfect aankunnen, en ook in België zijn er nog tientallen procenten marge. Operatoren zullen ook extra maatregelen treffen om hun netwerken als een goede huisvader te beschermen."

