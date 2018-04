...weer winst voor Vettel 09 april 2018

00u00 0

Ook het wedstrijdritme van Sebastian Vettel zat goed. De Duitser greep meteen de leiding, gaf die alleen nog uit handen voor zijn bandenwissels, en greep ze daarna kordaat terug toen hij zijn Ferrari voorbij een goed teruggekeerde Hamilton (als 9de gestart) gooide. Maar vooral: Bahrein 2018 verzoende het publiek met de Formule 1 die twee weken geleden in Melbourne zo'n saaie beurt maakte. De koers gisteren zinderde van begin tot einde, met Bottas die in de laatste ronde nog ging aanvallen en op 0,6 seconden van Vettel finishte. Drie ronden langer en de tweede GP van het jaar had een andere winnaar gekregen. Vettel, vandaar, bescheiden: "Ja, ik blijf ervan overtuigd dat Mercedes de betere auto heeft." Dat de Duitser het kampioenschap ondertussen stevig aanvoert, kan de spankracht van het seizoen alleen maar spijzen. Te beginnen met China, volgende week al. (JB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN