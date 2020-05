Exclusief voor abonnees "Weer rustig na passage van de vaste klanten" Boetiek Couture Alberte 16 mei 2020

00u00 6

Peter Geeroms (50) van dameskledingwinkel Couture Alberte, met vestigingen in Lennik en Ninove, klaagt niet. Zijn twee winkels zijn maandag na een sluiting van negen weken weer opengegaan en de omzet lag een stuk hoger dan gewoonlijk in de maand mei. "Ik schat dat de omzet 10 tot 20% hoger lag. Heel veel klanten die één of twee keer per seizoen langskomen en dan hun hele garderobe vernieuwen, hadden hun vaste aankoop uitgesteld. Zij waren er al direct in het begin van de week. De mensen die kwamen, kwamen om te kopen. Dat was leuk om vast te stellen. We kunnen een stukje van het verlies inhalen, maar die hogere omzet geeft toch een vertekend beeld. De klanten die al lang aan het wachten waren, zijn geweest. Vanaf donderdag was er een pak minder volk en ook dit weekend zijn er niet te veel afspraken gepland. We werken nu bijna uitsluitend op afspraak, om de social distancing zeker te kunnen respecteren. Ik denk dat de mensen nog wat schrik hebben en dat het pas binnen twee weken weer drukker zal zijn." (LVB)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen