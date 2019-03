"Weduwe van Parijse terrorist gedood in Syrië" 07 maart 2019

De Franse jihadiste Hayat Boumedienne (30) zou gedood zijn in Syrië. Zij was de weduwe van Amédy Coulibaly, de terrorist die in januari 2015 vijf mensen heeft vermoord in Parijs. Eerst schoot hij een verkeersagente dood, om daarna een gijzeling te starten in een Joodse supermarkt. Dat gebeurde nagenoeg gelijktijdig met de aanslag tegen het weekblad 'Charlie Hebdo', die door vrienden van hem werd gepleegd. Een grootscheepse klopjacht ten spijt, kon Boumedienne korte tijd later naar Syrië ontsnappen. Het is de vrouw van een andere Franse Syriëstrijder die vlak na haar overgave aan de Koerdische troepen in Syrië heeft verklaard dat Boumedienne daar heel recent is gedood. Officiële bevestiging is er echter nog niet. (GVV)

